В Кузбассе погибли два горняка в шахте «Распадская-Коксовая» 05 июля 2022 в 20:03 Размер текста - 17 + По предварительным данным, 46 шахтеров уже выведены на поверхность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Погибли двое шахтеров, не выходившие на связь после обвала на шахте «Распадская-Коксовая». Спасатели уже достали тела на поверхность. Об этом сообщает издание «Readovka». «Двое горняков, пропавших сегодня на шахте „Распадская-Коксова“, погибли — тела шахтеров Андрея Романина и Леонида Моисеева обнаружили спасатели под завалами. Их уже вытащили на поверхность.» — сообщают в издании. Ранее сообщалось, что в шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области эвакуируют 125 горняков, которые оказались под землей во время обвала породы. Часть выработки обрушилась. В МЧС России заявили, что 46 горняков уже выведены на поверхность. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Погибли двое шахтеров, не выходившие на связь после обвала на шахте «Распадская-Коксовая». Спасатели уже достали тела на поверхность. Об этом сообщает издание «Readovka». «Двое горняков, пропавших сегодня на шахте „Распадская-Коксова“, погибли — тела шахтеров Андрея Романина и Леонида Моисеева обнаружили спасатели под завалами. Их уже вытащили на поверхность.» — сообщают в издании. Ранее сообщалось, что в шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области эвакуируют 125 горняков, которые оказались под землей во время обвала породы. Часть выработки обрушилась. В МЧС России заявили, что 46 горняков уже выведены на поверхность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям