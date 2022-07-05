В Кузбассе погибли два горняка в шахте «Распадская-Коксовая»

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, шахтер, горнопроходчики, работа под землей, забой
По предварительным данным, 46 шахтеров уже выведены на поверхность Фото:

Погибли двое шахтеров, не выходившие на связь после обвала на шахте «Распадская-Коксовая». Спасатели уже достали тела на поверхность. Об этом сообщает издание «Readovka».

«Двое горняков, пропавших сегодня на шахте „Распадская-Коксова“, погибли — тела шахтеров Андрея Романина и Леонида Моисеева обнаружили спасатели под завалами. Их уже вытащили на поверхность.» — сообщают в издании.

Ранее сообщалось, что в шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области эвакуируют 125 горняков, которые оказались под землей во время обвала породы. Часть выработки обрушилась. В МЧС России заявили, что 46 горняков уже выведены на поверхность.

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Погибли двое шахтеров, не выходившие на связь после обвала на шахте «Распадская-Коксовая». Спасатели уже достали тела на поверхность. Об этом сообщает издание «Readovka». «Двое горняков, пропавших сегодня на шахте „Распадская-Коксова“, погибли — тела шахтеров Андрея Романина и Леонида Моисеева обнаружили спасатели под завалами. Их уже вытащили на поверхность.» — сообщают в издании. Ранее сообщалось, что в шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области эвакуируют 125 горняков, которые оказались под землей во время обвала породы. Часть выработки обрушилась. В МЧС России заявили, что 46 горняков уже выведены на поверхность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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