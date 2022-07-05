Ветеринары испугались дефицита лекарств для животных в России

06 июля 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

В ветеринарных клиниках начали заканчиваться зарубежные препараты и вакцины для животных. Об этом заявил директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков. «Сейчас и правда наблюдаются серьезные проблемы с анестетиками. Мы фиксируем сообщения о нехватке этих препаратов и от ветеринарных региональных управлений, и от ветврачей с разных регионов. Также нарастает нехватка зарубежных вакцин. А в ближайшем будущем мы рискуем и вовсе остаться без них», — рассказал «Известиям» Семен Жаворонков. Отмечается, что проблема с вакцинами появилась, в частности, из-за изменений в российском законодательстве. С 1 июля производителей обязали размещать вакцинные штаммы на территории РФ для проверки либо препарат будет выводиться из оборота. Многие зарубежные компании отказались идти на эти условия, отметил Жаворонков. Однако, по данным Россельхознадзора, дефицита ветеринарных препаратов в России не наблюдается. Исходя из информации ведомства, объем импорта лекарств за животных за первое полугодие 2022 года на 5-7% превышает объем поставок за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, отмечают там, по всем востребованным препаратам имеются отечественные аналоги. Ранее сообщалось, что у российских производителей лекарств возникали проблемы с поставками из ЕС и США. Однако в РСПП заявили, что в России нет дефицита лекарств, в том числе импортных. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. В Росздравнадзоре заявили, что дефицита импортных лекарств в аптеках нет.