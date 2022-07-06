США влияют на власти Литвы, уверен Алиханов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда

В истории с блокадой Калининграда ощущается влияние США. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Знаете, я могу рассказать много историй, которые мне рассказывали в том числе и калининградские предприниматели, из жизни их и взаимодействия с литовским бизнесом, которые указывают на то, что там не просто рука, там надели и управляют кукольным театром. Есть такие ощущения», — ответил Алиханов на вопрос РИА «Новости» о том, видит ли он руку США в истории с ограничением ввоза товаров в Калининград через территорию Литвы.

Он добавил, что решения властей Литвы не выгодны ее жителям. Если бы Вильнюс думал о людях, отметил Алиханов, то он вел бы себя по-другому на международной арене.

Ранее Литва объявила о запрете на транзит санкционных товаров в Калининград из основной части Росси через ее территорию. Губернатор Алиханов предложил план ответных мер. Он отметил, что спокойными разговорами от Литвы ничего не добиться, поэтому придется использовать угрозы ввести ответные меры.