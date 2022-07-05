Губернатор Алиханов назвал способ снятия блокады Калининграда

06 июля 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, считает Антон Алиханов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Положение с ограничением транзита через Литву дает понять, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», — сказал губернатор, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что до собеседника нормальный разговор не доходит. Ранее Литва заявила, что запрещает транзит товаров из основной части России в Калининград по своей территории. Власти Калининградской области уже передали проект ответных мер. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Кремль не исключает и жестких ответных мер. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Положение с ограничением транзита через Литву дает понять, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», — сказал губернатор, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что до собеседника нормальный разговор не доходит. Ранее Литва заявила, что запрещает транзит товаров из основной части России в Калининград по своей территории. Власти Калининградской области уже передали проект ответных мер. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Кремль не исключает и жестких ответных мер.