Сбербанк профинансирует крупную стройку в Кургане

На строительство жилых комплексов Сбербанк выделит один млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для строительства жилых комплексов в Кургане Сбербанк выделит один миллиард рублей строительной компании «Кристралл». Соглашение об этом в рамках международной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге подписали управляющий Курганским отделением Сбербанка Станислав Зольников и гендиректор ООО «СЗ Кристалл» Александр Юсупов.

«Сбербанк не только профинансирует строительство, но и выступит стратегическим партнером компании по предоставлению современных цифровых решений. В частности, планируется внедрение сервиса MacroERP для управления финансами и строительством онлайн и СберАналитики с доступом к исследованиям и статистике. Это позволит нашему клиенту увереннее чувствовать себя на рынке и сокращать издержки», — рассказал порталу «Область45» управляющий Курганским отделением Сбербанка Станислав Зольников.

В рамках сотрудничества в Кургане планируют построить три многоквартирных дома в Заозерном районе и один на улице Бажова. «По предварительным оценкам, в рамках соглашения со Сбербанком будет построено около 43 тысяч квадратных метров современного комфортного жилья. Таким образом, курганцам станут доступны порядка 1000 новых квартир в домах с полноценной инфраструктурой вокруг», — отметил гендиректор ООО «СЗ «Кристалл» Александр Юсупов.

Ранее URA.RU писало о том, что курганские чиновники и бизнесмены принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2022». В планах встречи с промышленными и финансовыми представителями крупнейших российских компаний и с делегациями стран СНГ. Также сообщалось, что Торгово-промышленная палата Кургана подписала соглашение о сотрудничестве с Хатлонской областью Таджикистана.

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