Ройзман попытался обжаловать свой штраф за дискредитацию армии

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и его защита решили обжаловать наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ, однако попытка оказалась безуспешной. Об этом сообщает Свердловский областной суд.
«Областной суд, рассмотрев доводы жалобы, оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — сообщили в суде. Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и его защита решили обжаловать наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ, однако попытка оказалась безуспешной. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «Областной суд, рассмотрев доводы жалобы, оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — сообщили в суде. Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Евгения Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга 28 марта, на следующий день на него были составлены два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом Вооруженных Сил РФ, далее начался судебный процесс. На одном из них ему назначили наказание в виде штрафа на 50 тысяч рублей.