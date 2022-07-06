На трассе Екатеринбург-Тюмень частично перекроют проезд

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Открытие котельни в Петухово. Курган, петухово, трасса, дорога, ремонт дорог, ремонтные работы
Ограничения были приняты из-за проведения ремонта Фото:

На автодороге Екатеринбург-Тюмень из-за ремонта ограничено движение для негабаритного транспорта до сентября. Об этом сообщает «Уралуправдор».

«На автодороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень введено временное ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,50 метров из-за капитального ремонта. Ограничения вводятся на участках с 189 по 191 километр, а также с 214+925 по 215+075 километр», — говорится в сообщении на официальном сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что федеральную трассу Курган-Тюмень частично перекроют из-за ремонта. Также на некоторых участках дороги вводится реверсивное движение.

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На автодороге Екатеринбург-Тюмень из-за ремонта ограничено движение для негабаритного транспорта до сентября. Об этом сообщает «Уралуправдор». «На автодороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень введено временное ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,50 метров из-за капитального ремонта. Ограничения вводятся на участках с 189 по 191 километр, а также с 214+925 по 215+075 километр», — говорится в сообщении на официальном сайте. Ранее URA.RU сообщало, что федеральную трассу Курган-Тюмень частично перекроют из-за ремонта. Также на некоторых участках дороги вводится реверсивное движение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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