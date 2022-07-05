Появилось видео с обстрелом автобуса в Екатеринбурге

В СМИ появилось видео, на котором видно человека, стрелявшего по автобусу №59, который выполнял вечерний рейс в Екатеринбурге. Инцидент произошел 5 июня на остановке «Амундсена».
Судя по видео, в автобус выстрелил молодой человек, одетый во все черное, лицо он скрывал капюшоном. После содеянного нарушитель правопорядка спокойным шагом скрылся в неизвестном направлении, свидетельствуют кадры от E1.
Ранее один из читателей URA.RU сообщил, что на остановке «Амундсена» в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автобус №59, у которого из-за этого полопались стекла. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
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