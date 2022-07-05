05 июля 2022

Появилось видео с обстрелом автобуса в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Судя по видео, в автобус стрелял молодой человек Фото:

В СМИ появилось видео, на котором видно человека, стрелявшего по автобусу №59, который выполнял вечерний рейс в Екатеринбурге. Инцидент произошел 5 июня на остановке «Амундсена».

Судя по видео, в автобус выстрелил молодой человек, одетый во все черное, лицо он скрывал капюшоном. После содеянного нарушитель правопорядка спокойным шагом скрылся в неизвестном направлении, свидетельствуют кадры от E1.

Ранее один из читателей URA.RU сообщил, что на остановке «Амундсена» в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автобус №59, у которого из-за этого полопались стекла. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

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В СМИ появилось видео, на котором видно человека, стрелявшего по автобусу №59, который выполнял вечерний рейс в Екатеринбурге. Инцидент произошел 5 июня на остановке «Амундсена». Судя по видео, в автобус выстрелил молодой человек, одетый во все черное, лицо он скрывал капюшоном. После содеянного нарушитель правопорядка спокойным шагом скрылся в неизвестном направлении, свидетельствуют кадры от E1. Ранее один из читателей URA.RU сообщил, что на остановке «Амундсена» в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автобус №59, у которого из-за этого полопались стекла. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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