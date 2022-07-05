Полиция проводит проверку после обстрела автобуса в Екатеринбурге

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Полицейские опросили очевидцев, после обстрела екатеринбургского автобуса Фото:

Екатеринбургские полицейские проводят проверку после обстрела автобуса №59 на остановке «Амундсена» в Ленинском районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудниками полиции обнаружено повреждение окна в салоне автобуса, опрошены свидетели и очевидцы произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказал представитель ведомства.

По словам очевидца, ехавшего в автобусе, произошел сквозной выстрел, после которого лопнуло стекло. После инцидента водитель высадил всех пассажиров и сфотографировал повреждения.

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Екатеринбургские полицейские проводят проверку после обстрела автобуса №59 на остановке «Амундсена» в Ленинском районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудниками полиции обнаружено повреждение окна в салоне автобуса, опрошены свидетели и очевидцы произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказал представитель ведомства. По словам очевидца, ехавшего в автобусе, произошел сквозной выстрел, после которого лопнуло стекло. После инцидента водитель высадил всех пассажиров и сфотографировал повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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