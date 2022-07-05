Полиция проводит проверку после обстрела автобуса в Екатеринбурге

Полицейские опросили очевидцев, после обстрела екатеринбургского автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбургские полицейские проводят проверку после обстрела автобуса №59 на остановке «Амундсена» в Ленинском районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудниками полиции обнаружено повреждение окна в салоне автобуса, опрошены свидетели и очевидцы произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказал представитель ведомства.

По словам очевидца, ехавшего в автобусе, произошел сквозной выстрел, после которого лопнуло стекло. После инцидента водитель высадил всех пассажиров и сфотографировал повреждения.