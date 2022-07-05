Тюменской таксе-инвалиду пожертвовали более 700 тысяч рублей

06 июля 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Деньги было решено потратить на помощь другим нуждающимся приютам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменской таксе-инвалиду люди со всей страны пожертвовали более 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала директор ветеринарной клиники «Клевер», также пост с суммой и благодарностями клиника опубликовала на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». Деньги было решено потратить на помощь другим нуждающимся приютам. «Общая сумма составила 703 тысячи 198 рублей. Сейчас будем помогать другим. Мы уже связались с приютами, с которыми работали ранее. Но помогать мы будем только проверенным местам», — рассказала агентству директор клиники Анастасия. Под опубликованным в официальной группе клиники постом с суммой сбора средств пишут люди с разных городов страны и благодарят клинику. «Вам большое спасибо за то, что делаете. Вы большие молодцы», прокомментировал Иван Моисеев. «Спасибо за ваши добрые сердца! Посмотрела сторис клиники, прослезилась. Сколько спасенных комочков», — написала Kriss Tina Ранее URA.RU писало о том, что тюменка бросила собаку-инвалида в одной из ветеринарной клиник города. Также к бросившей таксу женщине в своих социальных сетях обратилась телеведущая Алена Водонаева. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменской таксе-инвалиду люди со всей страны пожертвовали более 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала директор ветеринарной клиники «Клевер», также пост с суммой и благодарностями клиника опубликовала на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». Деньги было решено потратить на помощь другим нуждающимся приютам. «Общая сумма составила 703 тысячи 198 рублей. Сейчас будем помогать другим. Мы уже связались с приютами, с которыми работали ранее. Но помогать мы будем только проверенным местам», — рассказала агентству директор клиники Анастасия. Под опубликованным в официальной группе клиники постом с суммой сбора средств пишут люди с разных городов страны и благодарят клинику. «Вам большое спасибо за то, что делаете. Вы большие молодцы», прокомментировал Иван Моисеев. «Спасибо за ваши добрые сердца! Посмотрела сторис клиники, прослезилась. Сколько спасенных комочков», — написала Kriss Tina Ранее URA.RU писало о том, что тюменка бросила собаку-инвалида в одной из ветеринарной клиник города. Также к бросившей таксу женщине в своих социальных сетях обратилась телеведущая Алена Водонаева.