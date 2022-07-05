Мантуров: антироссийские санкции начали «отрезвлять» Запад

Западные страны начали «трезветь» от антироссийских санкций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции больно ударили по странам, которые их ввели. Запад уже начал «трезветь» от введенных им же ограничений. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Санкции, разрушение логистических цепочек и откровенный саботаж иностранных логистических компаний и правительств, конечно, доставили нам неудобства, но чуть ли не в большей степени ударили по „авторам“», — рассказал Мантуров. Об этом он заявил на международной выставке «Иннопром-2022» в разговоре с РИА «Новости».

Он отметил, что в этих странах рекордно растет инфляция и устанавливаются высокие цены на товары повседневного спроса. «Уже происходит процесс „отрезвления“ западных партнеров, например, они приравнивают российские удобрения к товарам первой необходимости для недопущения нарушения их поставок», — добавил министр.

У России хватает возможностей производить продукты и сырье, которых хватило бы на весь мир, заметил Мантуров. Однако вопрос заключается в том, в какие страны РФ будет их поставлять. Страна остается открытой для торговли с иностранными компаниями, заключил он.

Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент США Джо Байден признал, что нанес ущерб мировой экономике антироссийскими санкциями. Президент России Владимир Путин обвинил страны «Большой семерки» в усугублении мировой инфляции из-за введенных против России санкций.