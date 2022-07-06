Автор «Гарри Поттера» призвала Бориса Джонсона подать в отставку. «Прекращай рыть себе могилу»

07 июля 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Джоан Роулинг призвала премьера Великобритании уйти в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг рекомендовала премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону покинуть должность. Соответствующий призыв она опубликовала в Twitter. «Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]», — написала Роулинг к британскому премьеру, сопроводив свой пост хештегом #JohnsonMustGo. 6 июля менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Агентство Reuters писало, что Джонсону грозит отставка после ухода двух министров из правительства. Ожидается его разговор с представителями парламентских комитетов, по итогам которого будет вынесено решение о будущем действующего премьера. Сам политик заявлял, что может подать в отставку только когда поймет, что больше не может продолжать исполнять свои обязанности. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг рекомендовала премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону покинуть должность. Соответствующий призыв она опубликовала в Twitter. «Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]», — написала Роулинг к британскому премьеру, сопроводив свой пост хештегом #JohnsonMustGo. 6 июля менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Агентство Reuters писало, что Джонсону грозит отставка после ухода двух министров из правительства. Ожидается его разговор с представителями парламентских комитетов, по итогам которого будет вынесено решение о будущем действующего премьера. Сам политик заявлял, что может подать в отставку только когда поймет, что больше не может продолжать исполнять свои обязанности.