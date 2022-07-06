Британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг рекомендовала премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону покинуть должность. Соответствующий призыв она опубликовала в Twitter.
«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]», — написала Роулинг к британскому премьеру, сопроводив свой пост хештегом #JohnsonMustGo.
6 июля менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Агентство Reuters писало, что Джонсону грозит отставка после ухода двух министров из правительства. Ожидается его разговор с представителями парламентских комитетов, по итогам которого будет вынесено решение о будущем действующего премьера. Сам политик заявлял, что может подать в отставку только когда поймет, что больше не может продолжать исполнять свои обязанности.
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