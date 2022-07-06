Шпица Екатерина Анатольевна родилась в Перми 29 октября 1985 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермская актриса Катерина Шпица — звезда нашумевшего комедийного сериала, выложили фото на своей странице в соцсети «ВКонтакте», на котором она запечатлена в одном купальнике. Судя по описанию, фотография была сделана на отдыхе в Абхазии.

«И снова море открытий! Пока что для затравки фото из каньона Хашупсе, в котором чувствуешь себя растворенным в природе гармоничным элементом мироздания», — написала актриса.

О том, что Катерина Шпица провела на своей малой родине больше недели, URA.RU сообщало ранее. Артистка посетила Дягилевский фестиваль, сидела в жюри первой лиги КВН и даже сдала сессию. Но больше всего, она была рада увидеть старых друзей. Годом ранее уроженка Перми предположила, кому мог быть выгоден скандал вокруг голливудского продюсера Харви Ванштейна, осужденного за харрасмент. А в середине сентября 2019 года ее не узнали на откровенном фото, когда Шпица опубликовала новые кадры со съемочной площадки.

Шпица: эх, как бы мне найти время и ресурс усидчивости, чтоб показать, что я повидала тут на этот раз! Скриншот: VK, личная страница — Катерина Шпица