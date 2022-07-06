Пермская актриса Катерина Шпица — звезда нашумевшего комедийного сериала, выложили фото на своей странице в соцсети «ВКонтакте», на котором она запечатлена в одном купальнике. Судя по описанию, фотография была сделана на отдыхе в Абхазии.
«И снова море открытий! Пока что для затравки фото из каньона Хашупсе, в котором чувствуешь себя растворенным в природе гармоничным элементом мироздания», — написала актриса.
О том, что Катерина Шпица провела на своей малой родине больше недели, URA.RU сообщало ранее. Артистка посетила Дягилевский фестиваль, сидела в жюри первой лиги КВН и даже сдала сессию. Но больше всего, она была рада увидеть старых друзей. Годом ранее уроженка Перми предположила, кому мог быть выгоден скандал вокруг голливудского продюсера Харви Ванштейна, осужденного за харрасмент. А в середине сентября 2019 года ее не узнали на откровенном фото, когда Шпица опубликовала новые кадры со съемочной площадки.
Шпица: эх, как бы мне найти время и ресурс усидчивости, чтоб показать, что я повидала тут на этот раз!
Скриншот: VK, личная страница — Катерина Шпица
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Пермская актриса Катерина Шпица — звезда нашумевшего комедийного сериала, выложили фото на своей странице в соцсети «ВКонтакте», на котором она запечатлена в одном купальнике. Судя по описанию, фотография была сделана на отдыхе в Абхазии. «И снова море открытий! Пока что для затравки фото из каньона Хашупсе, в котором чувствуешь себя растворенным в природе гармоничным элементом мироздания», — написала актриса. О том, что Катерина Шпица провела на своей малой родине больше недели, URA.RU сообщало ранее. Артистка посетила Дягилевский фестиваль, сидела в жюри первой лиги КВН и даже сдала сессию. Но больше всего, она была рада увидеть старых друзей. Годом ранее уроженка Перми предположила, кому мог быть выгоден скандал вокруг голливудского продюсера Харви Ванштейна, осужденного за харрасмент. А в середине сентября 2019 года ее не узнали на откровенном фото, когда Шпица опубликовала новые кадры со съемочной площадки.