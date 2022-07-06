Американский полковник предрек исчезновение Украины с карты мира

07 июля 2022 в 06:29 Размер текста - 17 +

Накачка оружием уничтожит Украину, считает экс-советник министра обороны США Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина рискует прекратить существование как страна, если мировые игроки продолжат накачивать ее оружием. Об этом заявил экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор. Он раскритиковал страны Запада, в частности, Австралию за военную помощь Киеву. «Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет <…> Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», — сказал Макгрегор в эфире телеканала Sky News Australia. Запад поставляет оружие в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В середине июля США намерены передать Киеву новую партию Ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые Киев планирует использовать эти системы для атак по территориям РФ. Однако страны Запада столкнулись с истончением своих запасов. Европейские лидеры начали говорить о том, что больше не могут помогать Украине в этом вопросе. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина рискует прекратить существование как страна, если мировые игроки продолжат накачивать ее оружием. Об этом заявил экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор. Он раскритиковал страны Запада, в частности, Австралию за военную помощь Киеву. «Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет <…> Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», — сказал Макгрегор в эфире телеканала Sky News Australia. Запад поставляет оружие в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В середине июля США намерены передать Киеву новую партию Ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые Киев планирует использовать эти системы для атак по территориям РФ. Однако страны Запада столкнулись с истончением своих запасов. Европейские лидеры начали говорить о том, что больше не могут помогать Украине в этом вопросе.