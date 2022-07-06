Аналитик предрек рост доллара до 70 рублей

07 июля 2022 в 08:16 Размер текста - 17 +

С начала этой недели российская валюта просела на 22% — с 55 до 63 рублей за доллар Фото: Денис Моргунов © URA.RU Доллар может закрепиться на уровне 70 рублей уже к концу июля. Об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «С начала этой недели российская валюта просела на 22% — с 55 до 63 рублей за доллар, а максимальная отметка на торгах приближалась к 65 рублям», — пояснил Антонов. По его словам, если рубль продолжит ослабляться, то доллар закрепится на уровне 70 рублей к концу июля, евро же будет в районе 72-73 рублей. Он также уточнил, что Евросоюз может погрузиться в рецессию в связи с ограничениями поставок газа. Российская валюта может не так сильно падать в отношении к европейской валюте, как к доллару Россиянам выгодно до валютной интервенции купить доллары, но в будущем может возникнуть проблемы с их использованием, заявлял ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Об этом сообщала «Национальная служба новостей». Ранее URA.RU писало, что рубль можно считать самой эффективной валютой мира, так как с начала 2022 года он укрепился на 50% по отношению к евро и доллару. Американские аналитики также признавали рубль самой сильной валютой мира на сегодняшний день. Президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность. Путин также подчеркивал, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Доллар может закрепиться на уровне 70 рублей уже к концу июля. Об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «С начала этой недели российская валюта просела на 22% — с 55 до 63 рублей за доллар, а максимальная отметка на торгах приближалась к 65 рублям», — пояснил Антонов. По его словам, если рубль продолжит ослабляться, то доллар закрепится на уровне 70 рублей к концу июля, евро же будет в районе 72-73 рублей. Он также уточнил, что Евросоюз может погрузиться в рецессию в связи с ограничениями поставок газа. Российская валюта может не так сильно падать в отношении к европейской валюте, как к доллару Россиянам выгодно до валютной интервенции купить доллары, но в будущем может возникнуть проблемы с их использованием, заявлял ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Об этом сообщала «Национальная служба новостей». Ранее URA.RU писало, что рубль можно считать самой эффективной валютой мира, так как с начала 2022 года он укрепился на 50% по отношению к евро и доллару. Американские аналитики также признавали рубль самой сильной валютой мира на сегодняшний день. Президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность. Путин также подчеркивал, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.