06 июля 2022

На тюменской трассе погиб водитель молоковоза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Указатели, таблички. Пермский край, июнь 2021, молоко, молоковоз
Мужчина ехал за молоком в Ялуторовск и, возможно, уснул за рулем Фото:

Водитель молоковоза погиб после опрокидывания его «Газели» в кювет на трассе Тюмень — Салаирка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. Предварительно, мужчина мог уснуть за рулем.

«„Газель“-молоковоз сегодня рано утром съехала в кювет и опрокинулась на 30 км автодороги Тюмень — Салаирка. 42-летний водитель, житель Ялуторовского района, погиб», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

Обстоятельства аварии еще выясняются, но, по предварительным данным, мужчина мог уснуть за рулем. Он работал в одном из фермерских хозяйств и этим утром отправился в Ялуторовск за молоком.

Фото:

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Водитель молоковоза погиб после опрокидывания его «Газели» в кювет на трассе Тюмень — Салаирка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. Предварительно, мужчина мог уснуть за рулем. «„Газель“-молоковоз сегодня рано утром съехала в кювет и опрокинулась на 30 км автодороги Тюмень — Салаирка. 42-летний водитель, житель Ялуторовского района, погиб», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. Обстоятельства аварии еще выясняются, но, по предварительным данным, мужчина мог уснуть за рулем. Он работал в одном из фермерских хозяйств и этим утром отправился в Ялуторовск за молоком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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