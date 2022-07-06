Мужчина ехал за молоком в Ялуторовск и, возможно, уснул за рулем
Водитель молоковоза погиб после опрокидывания его «Газели» в кювет на трассе Тюмень — Салаирка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. Предварительно, мужчина мог уснуть за рулем.
«„Газель“-молоковоз сегодня рано утром съехала в кювет и опрокинулась на 30 км автодороги Тюмень — Салаирка. 42-летний водитель, житель Ялуторовского района, погиб», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.
Обстоятельства аварии еще выясняются, но, по предварительным данным, мужчина мог уснуть за рулем. Он работал в одном из фермерских хозяйств и этим утром отправился в Ялуторовск за молоком.
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