Соловьев заявил, что екатеринбуржцы недостойны его внимания. «С чего вы взяли, что вы едины?»

07 июля 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Телеведущий Соловьев отметил, что Екатеринбург не заслуживает его внимания Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что екатеринбуржцы не заслуживают такого большого внимания, которое он им уделяет. Такое заявление он сделал в утреннем эфире шоу «Соловьев LIVE», трансляция которого идет во «ВКонтакте». «Тут все в Екатеринбурге народ нервничает. Спрашивают, когда уже про нас расскажут. А что про вас рассказывать? Ну реально. С чего вы вдруг решили, что заслуживаете такого большого внимания? Речь же не о вас. Почему вы вообще решили, что вы едины?» — сказал Соловьев. Ранее Соловьев обвинил екатеринбургский Ельцин Центр в осуждении спецоперации на Украине. Также в шоу Владимира Соловьева его соведущие предложили скинуться на бульдозер, чтобы снести ЕЦ. Причиной журналисты посчитали визит в Екатеринбург немецкого посла фон Гайра, который намеревался устроить в Ельцин Центре встречу с «представителями гражданского общества». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что екатеринбуржцы не заслуживают такого большого внимания, которое он им уделяет. Такое заявление он сделал в утреннем эфире шоу «Соловьев LIVE», трансляция которого идет во «ВКонтакте». «Тут все в Екатеринбурге народ нервничает. Спрашивают, когда уже про нас расскажут. А что про вас рассказывать? Ну реально. С чего вы вдруг решили, что заслуживаете такого большого внимания? Речь же не о вас. Почему вы вообще решили, что вы едины?» — сказал Соловьев. Ранее Соловьев обвинил екатеринбургский Ельцин Центр в осуждении спецоперации на Украине. Также в шоу Владимира Соловьева его соведущие предложили скинуться на бульдозер, чтобы снести ЕЦ. Причиной журналисты посчитали визит в Екатеринбург немецкого посла фон Гайра, который намеревался устроить в Ельцин Центре встречу с «представителями гражданского общества».