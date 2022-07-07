Военные РФ ударили по ВСУ, пытавшимся установить флаг на Змеином

07 июля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты не смогли установить свой флаг на территории Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска продолжают контролировать остров Змеиный, несмотря на попытки ВСУ установить там флаг Украины. Об этом информирует Минобороны России. «Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки украинские солдаты и сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России по острову был нанесен ракетный удар, в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена», — сообщает ведомство. Оставшиеся украинцы сбежали. Они направились в сторону пункта Приморское в Одесской области. Ведомство заявило о взятии острова под свой контроль в марте этого года, пишут Дни.ру. О выводе российских войск со Змеиного было сказано 30 июня. Это было сделано для того, чтобы не препятствовать созданию гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Украинское руководство заявило, что собирается контролировать остров, дополняет агентство Nation News. Однако он остается под контролем российской армии, которая выполняет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские войска продолжают контролировать остров Змеиный, несмотря на попытки ВСУ установить там флаг Украины. Об этом информирует Минобороны России. «Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки украинские солдаты и сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России по острову был нанесен ракетный удар, в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена», — сообщает ведомство. Оставшиеся украинцы сбежали. Они направились в сторону пункта Приморское в Одесской области. Ведомство заявило о взятии острова под свой контроль в марте этого года, пишут Дни.ру. О выводе российских войск со Змеиного было сказано 30 июня. Это было сделано для того, чтобы не препятствовать созданию гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Украинское руководство заявило, что собирается контролировать остров, дополняет агентство Nation News. Однако он остается под контролем российской армии, которая выполняет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.