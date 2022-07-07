Военные РФ ударили по ВСУ, пытавшимся установить флаг на Змеином

Российские войска продолжают контролировать остров Змеиный, несмотря на попытки ВСУ установить там флаг Украины. Об этом информирует Минобороны России.
«Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки украинские солдаты и сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России по острову был нанесен ракетный удар, в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена», — сообщает ведомство.
Оставшиеся украинцы сбежали. Они направились в сторону пункта Приморское в Одесской области.
Ведомство заявило о взятии острова под свой контроль в марте этого года, пишут Дни.ру. О выводе российских войск со Змеиного было сказано 30 июня. Это было сделано для того, чтобы не препятствовать созданию гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Украинское руководство заявило, что собирается контролировать остров, дополняет агентство Nation News. Однако он остается под контролем российской армии, которая выполняет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
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