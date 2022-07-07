Зеленский собрался вести Украину в НАТО

08 июля 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что Украина не отказывается от вступления в НАТО Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Вступление в НАТО является «лучшей гарантией безопасности» для Украины, страна не отказывается от этого пути. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский. «Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание конфликта и безопасность», — сказал Зеленский в интервью телекомпании CNN. «Мы не отказались от этого пути», — добавил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Москва и Киев провели ряд переговоров по поводу спецоперации РФ. Одним из условий российской стороны является невступление Украины в НАТО. Основная причина — защита российских границ от размещения неподалеку от них военных баз США. В Североатлантическом альянсе также заявляли, что не нуждаются в Украине. Тем не менее, Киев рассматривает возможность вступить в НАТО через год-два после окончания российской спецоперации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Вступление в НАТО является «лучшей гарантией безопасности» для Украины, страна не отказывается от этого пути. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский. «Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание конфликта и безопасность», — сказал Зеленский в интервью телекомпании CNN. «Мы не отказались от этого пути», — добавил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Москва и Киев провели ряд переговоров по поводу спецоперации РФ. Одним из условий российской стороны является невступление Украины в НАТО. Основная причина — защита российских границ от размещения неподалеку от них военных баз США. В Североатлантическом альянсе также заявляли, что не нуждаются в Украине. Тем не менее, Киев рассматривает возможность вступить в НАТО через год-два после окончания российской спецоперации.