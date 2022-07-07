Канада снимет часть антироссийских санкций по просьбе Германии 08 июля 2022 в 06:02 Размер текста - 17 + Канада отменит санкции для поставок турбин для «Северного потока» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада вопреки просьбам Киева планирует сделать исключение в санкциях для турбин для «Северного потока», что создаст прецедент точечного снятия эмбарго. Об этом пишет «Европейская правда» (заблокирована в РФ) со ссылкой на информированные источники. «Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream („Северный поток“ — прим. URA.RU), что создаст прецедент точечного снятия эмбарго», — пишет издание. Формальной причиной для снятия санкций должен стать аргумент о том, что это даст России техническую возможность восстановить объемы прокачки газа в Евросоюз, говорится в материале. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. Экономические аналитики выразили мнение, что положение Европы на мировом рынке подводит к запуску «Северного потока-2». Сомнений в том, что «Северный поток — 2» с мощностью 55 миллиардов кубометров способен спасти Европу от энергетического кризиса, нет, уверена управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Канада вопреки просьбам Киева планирует сделать исключение в санкциях для турбин для «Северного потока», что создаст прецедент точечного снятия эмбарго. Об этом пишет «Европейская правда» (заблокирована в РФ) со ссылкой на информированные источники. «Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream („Северный поток“ — прим. URA.RU), что создаст прецедент точечного снятия эмбарго», — пишет издание. Формальной причиной для снятия санкций должен стать аргумент о том, что это даст России техническую возможность восстановить объемы прокачки газа в Евросоюз, говорится в материале. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. Экономические аналитики выразили мнение, что положение Европы на мировом рынке подводит к запуску «Северного потока-2». Сомнений в том, что «Северный поток — 2» с мощностью 55 миллиардов кубометров способен спасти Европу от энергетического кризиса, нет, уверена управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям