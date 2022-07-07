Германия отказала Украине в поставке бронетехники. «Разграбление Бундесвера»

08 июля 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Германия в приоритет ставит собственную безопасность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бундестаге (однопалатном органе представительства ФРГ) большинство членов парламента не захотели голосовать за поставку 200 танков Fuchs на Украину. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau. ХДС и ХСС, они же «Союз» — блок правоцентристских политических партий в Германии — предлагали поставить Украине в кратчайшие сроки 200 бронетранспортеров типа «Фукс», но парламент проголосовал против. «Мы поддерживаем Украину всем, что возможно и ответственно. Но мы должны обеспечить и защиту Германии», — сказала министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ). Ранее URA.RU сообщало, что мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву. Об этом пишет американское издание Politico. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия продолжит поставлять Украине оружие, в том числе тяжелые вооружения. Он назвал это «историческим решением», передает RT. Также телеканал 360 сообщал, что Германия не станет выступать в качестве гаранта безопасности Украины в одиночку. Власти ФРГ согласуют каждый свой шаг с НАТО, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Германии Сергей Нечаев. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Бундестаге (однопалатном органе представительства ФРГ) большинство членов парламента не захотели голосовать за поставку 200 танков Fuchs на Украину. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau. ХДС и ХСС, они же «Союз» — блок правоцентристских политических партий в Германии — предлагали поставить Украине в кратчайшие сроки 200 бронетранспортеров типа «Фукс», но парламент проголосовал против. «Мы поддерживаем Украину всем, что возможно и ответственно. Но мы должны обеспечить и защиту Германии», — сказала министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ). Ранее URA.RU сообщало, что мировые лидеры постепенно устают от антироссийских санкций и оказания поддержки Киеву. Об этом пишет американское издание Politico. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия продолжит поставлять Украине оружие, в том числе тяжелые вооружения. Он назвал это «историческим решением», передает RT. Также телеканал 360 сообщал, что Германия не станет выступать в качестве гаранта безопасности Украины в одиночку. Власти ФРГ согласуют каждый свой шаг с НАТО, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Германии Сергей Нечаев. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.