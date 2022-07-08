Появилось видео расстрела экс-премьера Японии

Японский телеканал опубликовал видео с моментом выстрела Фото: Алексей Даничев, РИА «Новости»

Японский телеканал опубликовал видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ. В кадре, предположительно, задержанный преступник. Злоумышленник подошел сзади на близкое расстояние к бывшему премьеру-министру и выстрелил в политика из дробовика. Присутствовавшие сразу поспешили оказывать помощь пострадавшему.

Ранее бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ранили неизвестные. Это произошло во время его выступления в ходе предвыборной кампании. Отмечается также, что штаб полиции префектуры Нара занимается подтверждением информации. По данным СМИ, Абэ находится без сознания. Пока никакой другой информации по этому происшествию не сообщается.