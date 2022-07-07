Юрий «Ангел» Гагарин поблагодарил ОНФ за снабжение Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предприниматель из Челябинска, гвардии подполковник армии ДНР Юрий Гагарин, известный под позывным «Ангел», помогает коммунальным компаниям Новоазовска (Донецкая народная республика) восстанавливать уничтоженные дома. В социальных сетях Гагарин поблагодарил челябинское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) за снабжение инструментом и светильниками.

«В очередной раз большое спасибо Общероссийскому народному фронту. Челябинский исполком в очередной раз нам передал светильники, необходимые для ремонта многоквартирных жилых домов. Они нам доставили больше тысячи штук. Коммунальное предприятие воспользуется этими светильниками», — сообщил Гагарин на видео, опубликованном в telegram-канале главы администрации Новоазовского района Олега Моргуна.

«Ангел» добавил, что ОНФ также прислал рабочий инструмент для создания локальных бригад для восстановления малого жилого фонда. Этот инструмент, по словам Гагарина, на сегодняшний день закрывает проблему снаряжения бригад, а значит они успеют за летнее время восстановить больше жилых домов. Также в Донбасс доставили гуманитарный груз для жителей в виде продуктов питания, предметов личной гигиены, вещей.

Гагарин на протяжении длительного времени помогает жителям Донбасса. Ранее он привез гуманитарный груз для жителей Мариуполя. Многие семьи города внесены в список ОНФ и будут получать помощь дальше.

«Ангел» из Челябинска участвует в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины с 14 марта. За это время он спас 367 детей и продолжает это делать. За заслуги его представили к ордену Мужества и сделали почетным гражданином Новоазовска.

Спецоперация РФ на Украине идет пятый месяц. Как сообщил президент России Владимир Путин, действия российских военных носят освободительный характер.

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