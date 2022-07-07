Концерт нетрезвых вокалистов позабавил жителей Ишима (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Нетрезвые мужчины распевали песни в четыре утра под окнами одного из многоквартирных домов в Ишиме (Тюменская область). Выступление горожан на видео сняли проснувшиеся очевидцы и выложили в социальные сети.

«Вот с таким будильником мы проснулись. Мужчины пьют и орут на всю улицу песни. Ладно было бы, если это в другое время суток (поют неплохо), но не в четыре утра! Не думают, что люди спят и дети», — такое сообщение появилось в группе «Ишим Переподслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, приложенном к посту, четверо мужчин выпивают у лавочки и громко исполняют песню «Любо, братцы, любо». Автор также отметил, что после себя нетрезвые ишимцы оставили бутылки. Однако этот факт не смог испортить пользователям соцсети настроение от увиденного ролика.

«Веселые парни! Видно же, что безобидные, неагрессивные. Думаю, им можно простить», — посчитала Елена Ленина. «Ух, молодцы, мужики! Вы сделали мой день!» — отметила Галина Крюкова. «Если бы не они, я бы работу проспал», — написал Эдуард Гультяев.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени очевидцы засняли, как по улице в квартале «Новин» ходит практически голый мужчина. Как оказалось, он сбежал из больницы.