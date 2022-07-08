Президент Финляндии разрешил построить стену на границе с РФ

08 июля 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Изменения в закон о пограничной охране были внесены в Финляндии 8 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил изменения в закон «О пограничной охране». Одним из них стало дополнительные положение о строительстве заграждений в пограничной зоне с Россией. Об этом сообщается на сайте финского министерства внутренних дел. «Безопасность границы также повышается за счет возможности возведения заграждений и временной передачи имущества. Возводя заграждения, такие как заборы, можно лучше подготовиться к различным угрозам, угрожающим безопасности границ», — сообщается на сайте ведомства. Изменения были внесены 8 июля. Постановление также распространяется на строительство подъездных путей и дорог, утилизации деревьев и другой растительности, а также предполагает проведение необходимых земляных и гидротехнических работ. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия приняла закон об усилении безопасности на границе с Россией, который позволит установить приграничное заграждение между странами. Об этом сообщал Reuters. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил изменения в закон «О пограничной охране». Одним из них стало дополнительные положение о строительстве заграждений в пограничной зоне с Россией. Об этом сообщается на сайте финского министерства внутренних дел. «Безопасность границы также повышается за счет возможности возведения заграждений и временной передачи имущества. Возводя заграждения, такие как заборы, можно лучше подготовиться к различным угрозам, угрожающим безопасности границ», — сообщается на сайте ведомства. Изменения были внесены 8 июля. Постановление также распространяется на строительство подъездных путей и дорог, утилизации деревьев и другой растительности, а также предполагает проведение необходимых земляных и гидротехнических работ. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия приняла закон об усилении безопасности на границе с Россией, который позволит установить приграничное заграждение между странами. Об этом сообщал Reuters.