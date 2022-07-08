Президент Финляндии разрешил построить стену на границе с РФ

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Изменения в закон о пограничной охране были внесены в Финляндии 8 июля Фото:

Президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил изменения в закон «О пограничной охране». Одним из них стало дополнительные положение о строительстве заграждений в пограничной зоне с Россией. Об этом сообщается на сайте финского министерства внутренних дел.

«Безопасность границы также повышается за счет возможности возведения заграждений и временной передачи имущества. Возводя заграждения, такие как заборы, можно лучше подготовиться к различным угрозам, угрожающим безопасности границ», — сообщается на сайте ведомства.

Изменения были внесены 8 июля. Постановление также распространяется на строительство подъездных путей и дорог, утилизации деревьев и другой растительности, а также предполагает проведение необходимых земляных и гидротехнических работ.

Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия приняла закон об усилении безопасности на границе с Россией, который позволит установить приграничное заграждение между странами. Об этом сообщал Reuters.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил изменения в закон «О пограничной охране». Одним из них стало дополнительные положение о строительстве заграждений в пограничной зоне с Россией. Об этом сообщается на сайте финского министерства внутренних дел. «Безопасность границы также повышается за счет возможности возведения заграждений и временной передачи имущества. Возводя заграждения, такие как заборы, можно лучше подготовиться к различным угрозам, угрожающим безопасности границ», — сообщается на сайте ведомства. Изменения были внесены 8 июля. Постановление также распространяется на строительство подъездных путей и дорог, утилизации деревьев и другой растительности, а также предполагает проведение необходимых земляных и гидротехнических работ. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия приняла закон об усилении безопасности на границе с Россией, который позволит установить приграничное заграждение между странами. Об этом сообщал Reuters.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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