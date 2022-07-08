Кремль уличил ФРГ во лжи из-за турбины «Северного потока»

08 июля 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что РФ не использует газ или нефть в качестве политического оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия не использует свои энергоресурсы для давления на Евросоюз, несмотря на заявления высокопоставленных чиновников Германии. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека. «Мы отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве политического оружия. Россия последовательно выполняет свои обязательства и способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы. Мы готовы гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах. Регламентные работы проводятся каждый год на газопроводе. Никто ничего дополнительно не выдумывал. Если турбина придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос один — почему это не сделали сразу», — отметил Песков на конференц-колле. Российская компания «Газпром» сократила поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Проблема возникла с доставкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из Канады, где она находилась на ремонте. Все это произошло из-за наложенных санкций против России, которые ввел Запад из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Глава Минэкономики ФРГ призвал Канаду решить вопрос с турбиной для «Северного потока», отмечает RT. Хабек считает, что доставка турбины «лишит Путина отговорок, чтобы сокращать поставки газа», уточняет Life. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия не использует свои энергоресурсы для давления на Евросоюз, несмотря на заявления высокопоставленных чиновников Германии. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека. «Мы отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве политического оружия. Россия последовательно выполняет свои обязательства и способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы. Мы готовы гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах. Регламентные работы проводятся каждый год на газопроводе. Никто ничего дополнительно не выдумывал. Если турбина придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос один — почему это не сделали сразу», — отметил Песков на конференц-колле. Российская компания «Газпром» сократила поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Проблема возникла с доставкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из Канады, где она находилась на ремонте. Все это произошло из-за наложенных санкций против России, которые ввел Запад из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Глава Минэкономики ФРГ призвал Канаду решить вопрос с турбиной для «Северного потока», отмечает RT. Хабек считает, что доставка турбины «лишит Путина отговорок, чтобы сокращать поставки газа», уточняет Life.