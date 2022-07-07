Корпус аварийного здания начнут сносить 10 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская компания «Метрополис» в ближайшие дни займется демонтажем аварийного здания бывшего торгово-офисного комплекса «Альфа-база». Ранее власти города обязали собственников имущества снести опасный объект, однако требования так и не были выполнены. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Собственникам соседних с аварийным объектом помещений обратился сотрудник компании „Метрополис“. Мужчина сказал, что они будут производить снос здания. Демонтажные работы запланированы на 10 и 11 июля. Предупредили, чтобы во время работ в соседнем строении не было людей. Я полагаю, что на месте сноса здания „Метрополис“ скоро начнет строить новый магазин», — сказал инсайдер.

Корреспондент URA.RU с места нахождения объекта сообщил, что демонтажные работы уже начались. На аварийном корпусе здания «Альфа-Базы» уже находятся работники, которые готовят строение к сносу.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. В мэрии ответили, что решение о сносе «Альфа базы» находится на исполнении УФССП по Курганской области. «Определением Курганского областного суда от 17 марта 2022 года установлено: обязать собственников помещений здания „Альфа базы“ осуществить снос здания по адресу: г. Курган ул. Омская 101, корпус 10, строение 7 общей площадью 6 985,7 квадратных метров пропорционально доле в праве на имущество согласно разработанной проектно-сметной документации», — прокомментировали в мэрии. Информацию о том, что сносном аварийного здания будет заниматься компания «Метрополис» ни в администрации города, ни в УФССП региона не подтвердили.

Ранее инсайдеры сообщали URA.RU о том, что собственники бывшего здания «Альфа-базы» переписали проблемное имущество на бомжей. По словам источников, такое решение бизнесмены приняли после того, как суд обязал их снести аварийное здание.

Первое обрушение на «Альфа-базе» произошло летом 2011 года. Причинами ЧП стали неправильная эксплуатация и содержание здания собственниками помещений, а также воздействие природных факторов. Осенью этого же года произошло обрушение еще двух корпусов.

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