Семья из Курганской области взяла кредит и открыла пекарню

08 июля 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Семья из Катайска запустила собственную хлебопекарню на заемные средства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья Икбаевых из Катайского района Курганской области открыла собственную мини-пекарню на кредитные средства. Об этом говорится в группе «Инвестиционное агентство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Семья Икбаевых пользуется уважением в Катайске. Они владеют сетью продуктовых магазинов и кафе „Салем“, а в мае запустили свое хлебопекарное производство, которому дали название „Семь я“, в честь членов семьи: двоих родителей, троих детей, а также бабушки и дедушки», — говорят в инвестагентстве, чьи специалисты помогли семье разработать бизнес-план и включить бизнесменов в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Катайск». Через Фонд микрофинансирования Курганской области бизнесмены оформили заем под низкий процент для покупки оборудования. Как отмечает директор предприятия Махабат Икбаева в группе инвестагентства, полученные 4 миллиона рублей под 0,1% годовых, семья потратила на приобретение мукопросеивателя, тестомесительных машин, газовой печи и шкафа расстойки для тестовых заготовок. Такое оборудование позволяет выпекать до 2 тысяч булок хлеба в сутки. До этого URA.RU писало, что курганский приход Святой Троицы получил оборудованием для мини-пекарни. Свежий хлеб церковь будет раздавать нуждающимся в рамках проекта «Социальная пекарня «Добрая печка». Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Семья Икбаевых из Катайского района Курганской области открыла собственную мини-пекарню на кредитные средства. Об этом говорится в группе «Инвестиционное агентство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Семья Икбаевых пользуется уважением в Катайске. Они владеют сетью продуктовых магазинов и кафе „Салем“, а в мае запустили свое хлебопекарное производство, которому дали название „Семь я“, в честь членов семьи: двоих родителей, троих детей, а также бабушки и дедушки», — говорят в инвестагентстве, чьи специалисты помогли семье разработать бизнес-план и включить бизнесменов в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Катайск». Через Фонд микрофинансирования Курганской области бизнесмены оформили заем под низкий процент для покупки оборудования. Как отмечает директор предприятия Махабат Икбаева в группе инвестагентства, полученные 4 миллиона рублей под 0,1% годовых, семья потратила на приобретение мукопросеивателя, тестомесительных машин, газовой печи и шкафа расстойки для тестовых заготовок. Такое оборудование позволяет выпекать до 2 тысяч булок хлеба в сутки. До этого URA.RU писало, что курганский приход Святой Троицы получил оборудованием для мини-пекарни. Свежий хлеб церковь будет раздавать нуждающимся в рамках проекта «Социальная пекарня «Добрая печка».