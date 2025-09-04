04 сентября 2025

Боец две недели полз в зоне СВО до позиций ВС России

Раненый выжил, благорадаря навыкам, полученным от жены-фельдшера
Раненый российский военнослужащий самостоятельно преодолел линию фронта и две недели выбирался из украинского тыла к позициям Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Ахи.

«Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления», — цитируют командира РИА Новости. Как уточнил командир, военнослужащий смог выжить благодаря медицинским знаниям, которые получил от своей супруги — фельдшера по профессии.

Ранее российские военные полностью освободили ДНР в зоне действий группировки «Восток». Главное о спецоперации за 4 сентября — в материале URA.RU.

