Боец две недели полз в зоне СВО до позиций ВС России

Раненый российский военнослужащий самостоятельно преодолел линию фронта и две недели выбирался из украинского тыла к позициям Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Ахи.
«Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления», — цитируют командира РИА Новости. Как уточнил командир, военнослужащий смог выжить благодаря медицинским знаниям, которые получил от своей супруги — фельдшера по профессии.
Ранее российские военные полностью освободили ДНР в зоне действий группировки «Восток». Главное о спецоперации за 4 сентября — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.