В Кургане открывают пекарню для бедных

В Кургане нуждающимся будут раздавать свежий хлеб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский приход Святой Троицы получил оборудование для мини-пекарни. Свежий хлеб церковь будет раздавать нуждающимся в рамках проекта «Социальная пекарня «Добрая печка». Об этом говорится на сайте Курганской епархии.

«Часть оборудования уже куплена и доставлена на приход, а именно: тестомес, два производственных стола, электронные весы и ванна с полкой для установки крана», — сообщается на сайте. Остальное оборудование придет через две недели.

Данный проект победил в конкурсе «Православная инициатива 2022» и получил грант на реализацию идеи от одноименного фонда. В рамках проекта служители церкви будут изготавливать хлебобулочные изделия и раздавать их людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также нуждающимся пожилым прихожанам Святой Троицы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти помогли семье открыть пекарню. Предприниматели получили льготный кредит на сумму более четырех миллионов рублей для приобретения оборудования.