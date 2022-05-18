В Кургане открывают пекарню для бедных

Курганский приход Святой Троицы получил оборудование для мини-пекарни. Свежий хлеб церковь будет раздавать нуждающимся в рамках проекта «Социальная пекарня «Добрая печка». Об этом говорится на сайте Курганской епархии.
«Часть оборудования уже куплена и доставлена на приход, а именно: тестомес, два производственных стола, электронные весы и ванна с полкой для установки крана», — сообщается на сайте. Остальное оборудование придет через две недели.
Данный проект победил в конкурсе «Православная инициатива 2022» и получил грант на реализацию идеи от одноименного фонда. В рамках проекта служители церкви будут изготавливать хлебобулочные изделия и раздавать их людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также нуждающимся пожилым прихожанам Святой Троицы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти помогли семье открыть пекарню. Предприниматели получили льготный кредит на сумму более четырех миллионов рублей для приобретения оборудования.
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Курганский приход Святой Троицы получил оборудование для мини-пекарни. Свежий хлеб церковь будет раздавать нуждающимся в рамках проекта «Социальная пекарня «Добрая печка». Об этом говорится на сайте Курганской епархии. «Часть оборудования уже куплена и доставлена на приход, а именно: тестомес, два производственных стола, электронные весы и ванна с полкой для установки крана», — сообщается на сайте. Остальное оборудование придет через две недели. Данный проект победил в конкурсе «Православная инициатива 2022» и получил грант на реализацию идеи от одноименного фонда. В рамках проекта служители церкви будут изготавливать хлебобулочные изделия и раздавать их людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также нуждающимся пожилым прихожанам Святой Троицы. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти помогли семье открыть пекарню. Предприниматели получили льготный кредит на сумму более четырех миллионов рублей для приобретения оборудования.