Совфед изменил закон об иноагентах

08 июля 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Совет Федерации обобщил закон об иноагентах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Совет Федерации РФ одобрил изменения, обобщающие нормы закона об иностранных агентах и поручил создать один реестр иноагентов вместо четырех. Документ направили на подпись президенту России Владимиру Путину. «Документ вводит единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяет порядок включения и исключения из него. Уточняются понятия „иностранный агент“, „иностранное влияние“, „иностранный источник“, „политический деятель“ и определяется, кто может быть признан иноагентом», — сообщается на сайте Совфеда. Согласно новому законопроекту, иноагентам запрещено заниматься творческой деятельностью за счет бюджета, участвовать в госзакупках и проводить экологическую экспертизу. Также иноагентам запретили защищать традиционные семейные ценности. По предварительной информации, новый закон вступил в силу 1 декабря. Ранее в Кремле заявили, что закон об иностранных агентах требует значительной доработки. Президент России Владимир Путин также поручил проанализировать работу закона об иноагентах, сообщает телеканал 360. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что статус иностранного агента не запрещает работать в России, пишет «Дни.ру». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Совет Федерации РФ одобрил изменения, обобщающие нормы закона об иностранных агентах и поручил создать один реестр иноагентов вместо четырех. Документ направили на подпись президенту России Владимиру Путину. «Документ вводит единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяет порядок включения и исключения из него. Уточняются понятия „иностранный агент“, „иностранное влияние“, „иностранный источник“, „политический деятель“ и определяется, кто может быть признан иноагентом», — сообщается на сайте Совфеда. Согласно новому законопроекту, иноагентам запрещено заниматься творческой деятельностью за счет бюджета, участвовать в госзакупках и проводить экологическую экспертизу. Также иноагентам запретили защищать традиционные семейные ценности. По предварительной информации, новый закон вступил в силу 1 декабря. Ранее в Кремле заявили, что закон об иностранных агентах требует значительной доработки. Президент России Владимир Путин также поручил проанализировать работу закона об иноагентах, сообщает телеканал 360. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что статус иностранного агента не запрещает работать в России, пишет «Дни.ру».