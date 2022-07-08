Канада ввела санкции против Захаровой, патриарха Кирилла и 13 СМИ

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл попал под санкции Канады Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада ввела персональные санкции против представителя МИД РФ Марии Захаровой, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 13 российских СМИ. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Канады.

«Следующие лица были идентифицированы как российские агенты по дезинформации: Скабеева Ольга Владимировна, Мария Владимировна Захарова, Владимир Михайлович Гундяеев (патриарх Кирилл — прим. URA.RU). Следующие российские организации были подвергнуты санкциям: телеканал „Россия 1“, АО „Телекомпания НТВ“, АО „Первый канал Россия“, Россотрудничество, ТАСС, Роскомнадзор, информационное агентство REGNUM, телеканал „Россия 24“, RT, „Газпром Медиа“, ВГТРК», — говорится в сообщении правительства Канады.

Канада и другие страны Запада ввели персональные санкции против российских чиновников, журналистов и общественных деятелей после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Россия отреагировала на это ответными персональными санкциями против западных чиновников, СМИ и журналистов.

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Канада ввела персональные санкции против представителя МИД РФ Марии Захаровой, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 13 российских СМИ. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Канады. «Следующие лица были идентифицированы как российские агенты по дезинформации: Скабеева Ольга Владимировна, Мария Владимировна Захарова, Владимир Михайлович Гундяеев (патриарх Кирилл — прим. URA.RU). Следующие российские организации были подвергнуты санкциям: телеканал „Россия 1“, АО „Телекомпания НТВ“, АО „Первый канал Россия“, Россотрудничество, ТАСС, Роскомнадзор, информационное агентство REGNUM, телеканал „Россия 24“, RT, „Газпром Медиа“, ВГТРК», — говорится в сообщении правительства Канады. Канада и другие страны Запада ввели персональные санкции против российских чиновников, журналистов и общественных деятелей после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Россия отреагировала на это ответными персональными санкциями против западных чиновников, СМИ и журналистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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