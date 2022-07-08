Канада ввела санкции против Захаровой, патриарха Кирилла и 13 СМИ

Канада ввела персональные санкции против представителя МИД РФ Марии Захаровой, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 13 российских СМИ. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Канады.
«Следующие лица были идентифицированы как российские агенты по дезинформации: Скабеева Ольга Владимировна, Мария Владимировна Захарова, Владимир Михайлович Гундяеев (патриарх Кирилл — прим. URA.RU). Следующие российские организации были подвергнуты санкциям: телеканал „Россия 1“, АО „Телекомпания НТВ“, АО „Первый канал Россия“, Россотрудничество, ТАСС, Роскомнадзор, информационное агентство REGNUM, телеканал „Россия 24“, RT, „Газпром Медиа“, ВГТРК», — говорится в сообщении правительства Канады.
Канада и другие страны Запада ввели персональные санкции против российских чиновников, журналистов и общественных деятелей после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Россия отреагировала на это ответными персональными санкциями против западных чиновников, СМИ и журналистов.
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