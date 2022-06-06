РФ ввела санкции против топов Белого дома и главы Netflix

Россия ввела персональные санкции против чиновников Белого дома и главы стримингового сервиса фильмов Netflix. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
«Заявление МИД России. В порядке ответных мер в „стоп-лист“ вносится 61 американский гражданин», — говорится в сообщении российского МИДа.
Под персональные санкции попали глава Netflix Вилмот Хастингс, старший исполнительный директор корпорации связи «Ай-Ти-Ти» Дэниз Рамос, президент авиакомпании «Юнайтед Эйрлайнз» Бретт Харт. Также под санкции попали директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бенингфилд, министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм, министр финансов США Джанет Йеллен, старший советник президента США Юджин Сперлинг и советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл. Всем лицам, попавшим под санкции, запрещен въезд в Россию.
Действия России стали ответом на масштабные антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что масштабные санкции Запада привели к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. По словам главы государства, с помощью санкций Запад пытается «отменить» Россию.
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Россия ввела персональные санкции против чиновников Белого дома и главы стримингового сервиса фильмов Netflix. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. «Заявление МИД России. В порядке ответных мер в „стоп-лист“ вносится 61 американский гражданин», — говорится в сообщении российского МИДа. Под персональные санкции попали глава Netflix Вилмот Хастингс, старший исполнительный директор корпорации связи «Ай-Ти-Ти» Дэниз Рамос, президент авиакомпании «Юнайтед Эйрлайнз» Бретт Харт. Также под санкции попали директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бенингфилд, министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм, министр финансов США Джанет Йеллен, старший советник президента США Юджин Сперлинг и советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл. Всем лицам, попавшим под санкции, запрещен въезд в Россию. Действия России стали ответом на масштабные антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что масштабные санкции Запада привели к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. По словам главы государства, с помощью санкций Запад пытается «отменить» Россию.