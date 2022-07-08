Матвиенко: все цели спецоперации будут выполнены

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Никто не имеет права ставит под угрозу безопасность граждан РФ, заявила Валентина Матвиенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия выполнит все задачи специальной операции на Украине. Такое заявление сделал спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе заседания. Трансляция шла на официальном сайте Совфеда.

«Мы никому никогда не позволим игнорировать наши национальные интересы, ставить под угрозу безопасность наших граждан. Спецоперация идет по плану, четко и последовательно. Нет сомнений, что все цели будут достигнуты», — сказала Матвиенко.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Путин заявил, что на Украине давно начали выращивать националистов, пишет «Дни.ру». Президент подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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Россия выполнит все задачи специальной операции на Украине. Такое заявление сделал спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе заседания. Трансляция шла на официальном сайте Совфеда. «Мы никому никогда не позволим игнорировать наши национальные интересы, ставить под угрозу безопасность наших граждан. Спецоперация идет по плану, четко и последовательно. Нет сомнений, что все цели будут достигнуты», — сказала Матвиенко. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Путин заявил, что на Украине давно начали выращивать националистов, пишет «Дни.ру». Президент подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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