Матвиенко: все цели спецоперации будут выполнены

Россия выполнит все задачи специальной операции на Украине. Такое заявление сделал спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе заседания. Трансляция шла на официальном сайте Совфеда.
«Мы никому никогда не позволим игнорировать наши национальные интересы, ставить под угрозу безопасность наших граждан. Спецоперация идет по плану, четко и последовательно. Нет сомнений, что все цели будут достигнуты», — сказала Матвиенко.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Путин заявил, что на Украине давно начали выращивать националистов, пишет «Дни.ру». Президент подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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Россия выполнит все задачи специальной операции на Украине. Такое заявление сделал спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе заседания. Трансляция шла на официальном сайте Совфеда. «Мы никому никогда не позволим игнорировать наши национальные интересы, ставить под угрозу безопасность наших граждан. Спецоперация идет по плану, четко и последовательно. Нет сомнений, что все цели будут достигнуты», — сказала Матвиенко. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Путин заявил, что на Украине давно начали выращивать националистов, пишет «Дни.ру». Президент подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.