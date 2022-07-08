Матвиенко: все цели спецоперации будут выполнены

08 июля 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Никто не имеет права ставит под угрозу безопасность граждан РФ, заявила Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия выполнит все задачи специальной операции на Украине. Такое заявление сделал спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе заседания. Трансляция шла на официальном сайте Совфеда. «Мы никому никогда не позволим игнорировать наши национальные интересы, ставить под угрозу безопасность наших граждан. Спецоперация идет по плану, четко и последовательно. Нет сомнений, что все цели будут достигнуты», — сказала Матвиенко. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Путин заявил, что на Украине давно начали выращивать националистов, пишет «Дни.ру». Президент подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия выполнит все задачи специальной операции на Украине. Такое заявление сделал спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе заседания. Трансляция шла на официальном сайте Совфеда. «Мы никому никогда не позволим игнорировать наши национальные интересы, ставить под угрозу безопасность наших граждан. Спецоперация идет по плану, четко и последовательно. Нет сомнений, что все цели будут достигнуты», — сказала Матвиенко. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Путин заявил, что на Украине давно начали выращивать националистов, пишет «Дни.ру». Президент подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.