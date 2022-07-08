МИД РФ пригрозил ЕС «мерами» из-за блокады Калининграда

08 июля 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Литва продолжает транспортную блокаду Калининграда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Россия готова принять в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры из-за транспортной блокады Калининграда. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы в официальном telegram-канале российского МИДа. «Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Вместе с тем наши экономоператоры уже несут убытки из-за введенных литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена», — сказала Захарова. Ранее Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. Западные СМИ сообщили, что Литва намерена снять блокаду спустя несколько дней, однако этого не произошло. В Кремле, реагируя на решение Литвы, заявили, что «готовятся к худшему». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия готова принять в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры из-за транспортной блокады Калининграда. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы в официальном telegram-канале российского МИДа. «Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Вместе с тем наши экономоператоры уже несут убытки из-за введенных литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена», — сказала Захарова. Ранее Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. Западные СМИ сообщили, что Литва намерена снять блокаду спустя несколько дней, однако этого не произошло. В Кремле, реагируя на решение Литвы, заявили, что «готовятся к худшему».