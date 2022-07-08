Росстат сообщил о «нетрадиционном» снижении цен

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В июне цены снизились на 0,35%, сообщили в Росстате Фото:
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Цены на товары в России

В июне произошло нетрадиционное для этого месяца снижение цен. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.

«Росстат зафиксировал нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,65%, по сравнению с декабрем 2021 года — 111,41%. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае», — говорится в сообщении Росстата.

По данным статистического агентства, дефляция в июне в России наблюдается впервые с 1991 года. Ранее минимальные значения темпов изменения цен в июне были в 1998 и 2019 годах — в 0,08% и 0,04% соответственно.

15 июня Росстат также отчитался о снижение индекса цен на 0,14%. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России упала до минимума с 1999 года.

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В июне произошло нетрадиционное для этого месяца снижение цен. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата. «Росстат зафиксировал нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,65%, по сравнению с декабрем 2021 года — 111,41%. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае», — говорится в сообщении Росстата. По данным статистического агентства, дефляция в июне в России наблюдается впервые с 1991 года. Ранее минимальные значения темпов изменения цен в июне были в 1998 и 2019 годах — в 0,08% и 0,04% соответственно. 15 июня Росстат также отчитался о снижение индекса цен на 0,14%. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России упала до минимума с 1999 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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