Росстат сообщил о «нетрадиционном» снижении цен

08 июля 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

В июне цены снизились на 0,35%, сообщили в Росстате Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В июне произошло нетрадиционное для этого месяца снижение цен. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата. «Росстат зафиксировал нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,65%, по сравнению с декабрем 2021 года — 111,41%. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае», — говорится в сообщении Росстата. По данным статистического агентства, дефляция в июне в России наблюдается впервые с 1991 года. Ранее минимальные значения темпов изменения цен в июне были в 1998 и 2019 годах — в 0,08% и 0,04% соответственно. 15 июня Росстат также отчитался о снижение индекса цен на 0,14%. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России упала до минимума с 1999 года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В июне произошло нетрадиционное для этого месяца снижение цен. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата. «Росстат зафиксировал нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,65%, по сравнению с декабрем 2021 года — 111,41%. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае», — говорится в сообщении Росстата. По данным статистического агентства, дефляция в июне в России наблюдается впервые с 1991 года. Ранее минимальные значения темпов изменения цен в июне были в 1998 и 2019 годах — в 0,08% и 0,04% соответственно. 15 июня Росстат также отчитался о снижение индекса цен на 0,14%. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России упала до минимума с 1999 года.