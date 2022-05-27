Мишустин сообщил о рекордно низкой инфляции в России

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что в РФ зафиксировали дефляцию Фото:

Инфляция в России с начала мая упала до минимума с 1999 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на выступлении перед суперфиналистами IV конкурса управленцев «Лидеры России».

«Инфляция в России с начала мая достигла минимума с 1999 года. За последнюю неделю зафиксирована дефляция (снижение общего уровня цен, прим. URA.RU)», — сказал Мишустин, передает ТАСС.

По словам президента РФ Владимира Путина, в стране замедлилась инфляция. Показатель не превысит 15% по итогам года, цитирует Путина RT. В Центробанке РФ заявили, что в 2023 году инфляция должна уменьшиться до 5-7%. По данным Росстата, в России упали темпы роста инфляции. С 7 по 13 мая прирост достиг всего 0,05%, что стало низким показателем еженедельной инфляции в этом году.

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Инфляция в России с начала мая упала до минимума с 1999 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на выступлении перед суперфиналистами IV конкурса управленцев «Лидеры России». «Инфляция в России с начала мая достигла минимума с 1999 года. За последнюю неделю зафиксирована дефляция (снижение общего уровня цен, прим. URA.RU)», — сказал Мишустин, передает ТАСС. По словам президента РФ Владимира Путина, в стране замедлилась инфляция. Показатель не превысит 15% по итогам года, цитирует Путина RT. В Центробанке РФ заявили, что в 2023 году инфляция должна уменьшиться до 5-7%. По данным Росстата, в России упали темпы роста инфляции. С 7 по 13 мая прирост достиг всего 0,05%, что стало низким показателем еженедельной инфляции в этом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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