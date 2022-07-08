Маск решил не покупать Twitter, обидевшись на соцсеть

09 июля 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU Американский предприниматель Илон Маск не будет покупать Twitter (заблокирован в РФ), он уведомил соцсеть об отказе от сделки на 44 миллиарда долларов из-за существенного нарушения нескольких положений соглашения. Об этом говорится в письме его адвоката в компанию. В документе говорится, что Маск реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки». Письмо в свою очередь, представляет собой формальное уведомление, говорится в распорядительном документе. Адвокат миллиардера Майк Ринглер также указал в письме, что Twitter нарушил соглашение о слиянии, потому что оно якобы содержит «материально неточные представления». По его мнению, это заявление основано на собственном предварительном обзоре Маском спам-аккаунтов на платформе соцсети. «Хотя этот анализ продолжается, все признаки свидетельствуют о том, что некоторые из публичных раскрытий Twitter относительно его mDAU либо ложны, либо существенно вводят в заблуждение», — считает Ринглер, передает CNBC. «Иногда Twitter игнорировал запросы г-на Маска, иногда он отклонял их по причинам, которые кажутся необоснованными, а иногда он утверждал, что выполняет, предоставляя г-ну Маску неполную или непригодную для использования информацию», — заявил представитель Маска. Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за 44 млрд долларов в апреле, сообщалось ранее. Бизнесмен предупредил, что под его управлением будут повышены требования к профессиональной этике, однако в мае он заявил, что приостанавливает покупку Twitter. По некоторым данным, ему не хватает денег для завершения сделки. Маск продает акции компании по производству космической техники SpaceX, сообщал New York Post. По данным издания, бизнесмен пошел на это, чтобы собрать деньги на покупку Twitter. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американский предприниматель Илон Маск не будет покупать Twitter (заблокирован в РФ), он уведомил соцсеть об отказе от сделки на 44 миллиарда долларов из-за существенного нарушения нескольких положений соглашения. Об этом говорится в письме его адвоката в компанию. В документе говорится, что Маск реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки». Письмо в свою очередь, представляет собой формальное уведомление, говорится в распорядительном документе. Адвокат миллиардера Майк Ринглер также указал в письме, что Twitter нарушил соглашение о слиянии, потому что оно якобы содержит «материально неточные представления». По его мнению, это заявление основано на собственном предварительном обзоре Маском спам-аккаунтов на платформе соцсети. «Хотя этот анализ продолжается, все признаки свидетельствуют о том, что некоторые из публичных раскрытий Twitter относительно его mDAU либо ложны, либо существенно вводят в заблуждение», — считает Ринглер, передает CNBC. «Иногда Twitter игнорировал запросы г-на Маска, иногда он отклонял их по причинам, которые кажутся необоснованными, а иногда он утверждал, что выполняет, предоставляя г-ну Маску неполную или непригодную для использования информацию», — заявил представитель Маска. Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за 44 млрд долларов в апреле, сообщалось ранее. Бизнесмен предупредил, что под его управлением будут повышены требования к профессиональной этике, однако в мае он заявил, что приостанавливает покупку Twitter. По некоторым данным, ему не хватает денег для завершения сделки. Маск продает акции компании по производству космической техники SpaceX, сообщал New York Post. По данным издания, бизнесмен пошел на это, чтобы собрать деньги на покупку Twitter.