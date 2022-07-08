В ФРГ пожаловались на давление Украины из-за «Северного потока»

09 июля 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Власти Канады оказались под давлением Украины, из-за чего возникают трудности с возвратом турбины Siemens для «Северного потока». Об этом заявила Германии в Канаде Сабина Шпарвассер канадской газете The Globe and Mail. «Правительство [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо находится под давлением Украины и украинско-канадского сообщества, [которые требуют] не возвращать турбину», — передает слова Сабины Шпарвассер «Коммерсант». Она отметила, что подобные проблемы продолжают возникать, несмотря на договоренность не принимать санкции, которые вредят Западу больше, чем России. Источник газеты сообщил, что положительное решение по возвращению турбины в Россию может быть принято в ближайшие дни. В Оттаве же считают, что у России есть дополнительная турбина, которой можно воспользоваться для запуска «Северного потока», однако Москва не использует ее, чтобы оказать экономическое давление на Европу, добавил собеседник. Российская компания «Газпром» сократила поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Проблема возникла с доставкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из Канады, где она находилась на ремонте. Все это произошло из-за наложенных санкций против России, которые ввел Запад из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что ЕС не верит в техническую причину снижения поставок газа по «Северному потоку». В Кремле отметили, что РФ не использует свои энергоресурсы для давления на Евросоюз. Тем не менее, Канада планирует сделать исключение в санкциях и доставить турбину в РФ.