Сенатор Пушков назвал несостыковки в деле об убийстве Абэ

09 июля 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков назвал странной ситуацию с убийством Синдзо Абэ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления Работа охраны убитого экс премьер-министра Японии Синдзо Абэ выглядела формальной. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Убийство Абэ. Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально», — написал Пушков в своем telegram-канале. Сенатор сослался на telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», где опубликовали заявление бывшего сотрудника Девятого управления КГБ СССР, который охранял первых лиц страны. Мероприятие должны были обеспечить несколькими кольцами охраны, отметил бывший сотрудник КГБ. По его словам, охранники обязаны были «держать коридор отхода» политика назад к машинам, а не к людям, как это сделали. По словам экс-сотрудника КГБ, во время публичных мероприятий выступающего должны прикрывать сзади, но в Абу стреляли со спины. Также охрана «даже не дернулась» во время первого выстрела и начала работать только после второго, высказался он. Неизвестные 8 июля ранили Абэ во время выступления в ходе предвыборной кампании. Бывший премьер-министр Японии скончался в больнице, передает «Общественное телевидение России». В Японии задержали подозреваемого в покушении. Им оказался 41-летний Ямагами Тецуя, ранее служивший в силах самообороны, пишет «Утро.ру». Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров заявлял, что Абэ выделялся среди других политиков из-за тесных отношений с Россией. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье экс-премьера Японии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Работа охраны убитого экс премьер-министра Японии Синдзо Абэ выглядела формальной. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Убийство Абэ. Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально», — написал Пушков в своем telegram-канале. Сенатор сослался на telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», где опубликовали заявление бывшего сотрудника Девятого управления КГБ СССР, который охранял первых лиц страны. Мероприятие должны были обеспечить несколькими кольцами охраны, отметил бывший сотрудник КГБ. По его словам, охранники обязаны были «держать коридор отхода» политика назад к машинам, а не к людям, как это сделали. По словам экс-сотрудника КГБ, во время публичных мероприятий выступающего должны прикрывать сзади, но в Абу стреляли со спины. Также охрана «даже не дернулась» во время первого выстрела и начала работать только после второго, высказался он. Неизвестные 8 июля ранили Абэ во время выступления в ходе предвыборной кампании. Бывший премьер-министр Японии скончался в больнице, передает «Общественное телевидение России». В Японии задержали подозреваемого в покушении. Им оказался 41-летний Ямагами Тецуя, ранее служивший в силах самообороны, пишет «Утро.ру». Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров заявлял, что Абэ выделялся среди других политиков из-за тесных отношений с Россией. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье экс-премьера Японии.