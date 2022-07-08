Байден наговорил лишнего во время своего выступления

08 июля 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Джо Байден начал читать инструкции с суфлера во время выступления Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден во время своего выступления на тему принятия закона об абортах, в какой-то момент сбился и стал читать инструкции, которые для него разместили на суфлере. Он должен был рассказать о решениях, которые администрация готовится принять о «защите репродуктивного здоровья». «Конец цитаты. Повторите строку. Женщины не лишены избирательной… или политической власти», — прочитал Байден во время выступления на канале CBS NEWS. Ранее Джо Байден пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента, а иногда даже он сам отказывается от своих высказываний. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден во время своего выступления на тему принятия закона об абортах, в какой-то момент сбился и стал читать инструкции, которые для него разместили на суфлере. Он должен был рассказать о решениях, которые администрация готовится принять о «защите репродуктивного здоровья». «Конец цитаты. Повторите строку. Женщины не лишены избирательной… или политической власти», — прочитал Байден во время выступления на канале CBS NEWS. Ранее Джо Байден пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента, а иногда даже он сам отказывается от своих высказываний. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.