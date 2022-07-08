Екатеринбуржцы отправили фуру с едой и свечки для жителей ДНР. «У них слезы на глазах»

09 июля 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы собрали для жителей освобожденного Донбасса гуманитарную помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фура с едой, молочными смесями, памперсами, одеждой, медикаментами и свечами для храмов отправилась из Екатеринбурга в Запорожье, оттуда товары доставят в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом URA.RU сообщил один из волонтеров, собиравший гуманитарную помощь. «С 2014 года слежу за судьбой ДНР и ЛНР, часто там бываю. Собираем здесь гуманитарную помощь от членов Ассоциации сотрудников силовых структур „Воин“ и других неравнодушных граждан и отвозим туда — детские смеси, памперсы, одежду, лекарства. Отдаешь людям, а у них слезы на глазах. Если товаров набирается немного, отвожу сам. В этот раз пришлось заказывать фуру. Она везет товары до Запорожья, оттуда мы переправляем их в ДНР и ЛНР», — поделился с URA.RU волонтер Валерий. Помимо товаров первой необходимости в этот раз волонтеры везут свечи, масло, уголь и кагор для причастия — для двух храмов в ДНР. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские депутаты приехали в Луганск со спецпоручением и привезли в освобожденный Донбасс гумпомощь. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение он принял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Фура с едой, молочными смесями, памперсами, одеждой, медикаментами и свечами для храмов отправилась из Екатеринбурга в Запорожье, оттуда товары доставят в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом URA.RU сообщил один из волонтеров, собиравший гуманитарную помощь. «С 2014 года слежу за судьбой ДНР и ЛНР, часто там бываю. Собираем здесь гуманитарную помощь от членов Ассоциации сотрудников силовых структур „Воин“ и других неравнодушных граждан и отвозим туда — детские смеси, памперсы, одежду, лекарства. Отдаешь людям, а у них слезы на глазах. Если товаров набирается немного, отвожу сам. В этот раз пришлось заказывать фуру. Она везет товары до Запорожья, оттуда мы переправляем их в ДНР и ЛНР», — поделился с URA.RU волонтер Валерий. Помимо товаров первой необходимости в этот раз волонтеры везут свечи, масло, уголь и кагор для причастия — для двух храмов в ДНР. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские депутаты приехали в Луганск со спецпоручением и привезли в освобожденный Донбасс гумпомощь. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение он принял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик.