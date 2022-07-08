Участники автопробега в поддержку спецоперации РФ на Украине выстроили машины буквой Z на парковке возле ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. Затем они выстроились в ряд и стали размахивать флагами РФ, а также спели гимн России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«В автопробеге приняли участие семь машин и четырехколесный байк. Участники пробега приехали на парковку возле „Мега“ и выстроили машины буквой Z. Запустили квадрокоптер, чтобы снять, как Z из автомобилей выглядит сверху. Спели гимн России, размахивая флагами», — передает журналист.
Автопробег в поддержку армии РФ начался в Екатеринбурге утром в субботу. Участники встретились возле здания УрФУ и проехали по центру города. Это не первый автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине, который прошел в Екатеринбурге. Подобное мероприятие горожане устраивали в марте.
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