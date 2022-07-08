08 июля 2022

Екатеринбуржцы выстроили машины буквой Z и спели гимн РФ. Видео

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Урал своих не бросает. Екатеринбург
Акцию провели неравнодушные жители Екатеринбурга Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники автопробега в поддержку спецоперации РФ на Украине выстроили машины буквой Z на парковке возле ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. Затем они выстроились в ряд и стали размахивать флагами РФ, а также спели гимн России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«В автопробеге приняли участие семь машин и четырехколесный байк. Участники пробега приехали на парковку возле „Мега“ и выстроили машины буквой Z. Запустили квадрокоптер, чтобы снять, как Z из автомобилей выглядит сверху. Спели гимн России, размахивая флагами», — передает журналист.

Автопробег в поддержку армии РФ начался в Екатеринбурге утром в субботу. Участники встретились возле здания УрФУ и проехали по центру города. Это не первый автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине, который прошел в Екатеринбурге. Подобное мероприятие горожане устраивали в марте.

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Участники автопробега в поддержку спецоперации РФ на Украине выстроили машины буквой Z на парковке возле ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. Затем они выстроились в ряд и стали размахивать флагами РФ, а также спели гимн России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В автопробеге приняли участие семь машин и четырехколесный байк. Участники пробега приехали на парковку возле „Мега“ и выстроили машины буквой Z. Запустили квадрокоптер, чтобы снять, как Z из автомобилей выглядит сверху. Спели гимн России, размахивая флагами», — передает журналист. Автопробег в поддержку армии РФ начался в Екатеринбурге утром в субботу. Участники встретились возле здания УрФУ и проехали по центру города. Это не первый автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине, который прошел в Екатеринбурге. Подобное мероприятие горожане устраивали в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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