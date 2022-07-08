Екатеринбуржцы устроили автопробег в поддержку армии РФ. Видео, фото

09 июля 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Автомобилисты и мотоциклист с флагами РФ и символикой Z проехали через весь город Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Автопробег в поддержку российской армии провели неравнодушные жители Екатеринбурга. Они слушали песни российского певца Олега Газманова и клеили наклейки в виде буквы Z на машины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Хотим поддержать наших ребят, которые участвуют в спецоперации на Украине», — рассказывают организаторы. В 10:00 утра участники автопробега начали собираться перед зданием УрФУ, а затем проехали через центр города до ТЦ «Мега». Помимо автомобилистов в пробеге принял участие один байкер. Участники пробега послушали песню Газманова «Вперед, Россия», а также наклеили на автомобили наклейки в виде буквы Z. Это не первый автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине, который прошел в Екатеринбурге. Подобное мероприятие горожане устраивали в марте. 6 июня автопробег провели жители Сухого Лога, а в мае акцию в поддержку президента РФ и армии провели в Сысерти. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение он принял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Автопробег в поддержку российской армии провели неравнодушные жители Екатеринбурга. Они слушали песни российского певца Олега Газманова и клеили наклейки в виде буквы Z на машины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Хотим поддержать наших ребят, которые участвуют в спецоперации на Украине», — рассказывают организаторы. В 10:00 утра участники автопробега начали собираться перед зданием УрФУ, а затем проехали через центр города до ТЦ «Мега». Помимо автомобилистов в пробеге принял участие один байкер. Участники пробега послушали песню Газманова «Вперед, Россия», а также наклеили на автомобили наклейки в виде буквы Z. Это не первый автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине, который прошел в Екатеринбурге. Подобное мероприятие горожане устраивали в марте. 6 июня автопробег провели жители Сухого Лога, а в мае акцию в поддержку президента РФ и армии провели в Сысерти. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение он принял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик.