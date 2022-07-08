Губернатор Куйвашев ответил Вассерману за геев в Екатеринбурге. «Приглашаю вас к нам»

09 июля 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев ответил Анатолию Вассерману, который назвал Екатеринбург центром гомосексуализма Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил депутата Госдумы Анатолия Вассермана в Екатеринбург, чтобы тот убедился, что город — не центр гомосексуализма, здесь растет число многодетных семей. Заявление он опубликовал у себя в telegram-канале. «В очередной раз кто-то решил, что все знает о Екатеринбурге. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что в нашем городе „процветает тяга к гомосексуализму“. Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр „Своей игры“ в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи», — написал Куйвашев. Также он добавил, что не понимает, почему Вассерман сделал такой вывод, ведь в Екатеринбурге растет число многодетных семей. «Возможно, магистр сам сможет объяснить. Приглашаю вас, Анатолий, посетить наш город и рассказать, чем он, по-вашему, так отличается от других», — добавил глава региона. Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осенью идет на новый срок. Как прогнозировали источники URA.RU, его рейтинг будут вытягивать за счет громких публичных конфликтов. Агентству стало известно, что основой его предвыборной кампании станет защита Урала и уральского достояния от федеральных критиков. Особая роль, утверждают источники, будет отведена скандалу вокруг Ельцин Центра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил депутата Госдумы Анатолия Вассермана в Екатеринбург, чтобы тот убедился, что город — не центр гомосексуализма, здесь растет число многодетных семей. Заявление он опубликовал у себя в telegram-канале. «В очередной раз кто-то решил, что все знает о Екатеринбурге. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что в нашем городе „процветает тяга к гомосексуализму“. Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр „Своей игры“ в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи», — написал Куйвашев. Также он добавил, что не понимает, почему Вассерман сделал такой вывод, ведь в Екатеринбурге растет число многодетных семей. «Возможно, магистр сам сможет объяснить. Приглашаю вас, Анатолий, посетить наш город и рассказать, чем он, по-вашему, так отличается от других», — добавил глава региона. Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осенью идет на новый срок. Как прогнозировали источники URA.RU, его рейтинг будут вытягивать за счет громких публичных конфликтов. Агентству стало известно, что основой его предвыборной кампании станет защита Урала и уральского достояния от федеральных критиков. Особая роль, утверждают источники, будет отведена скандалу вокруг Ельцин Центра.