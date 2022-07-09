Доктор Болибок дал прогноз о росте заболеваемости COVID. «Может дойти до 200 тысяч в сутки»

09 июля 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Заболеваемость COVID-19 в России может вновь подняться до 200 тысяч случаев в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 По количеству случаев заражения новая волна COVID-19 может повторить показатели февраля-марта. Пик заболеваемости в сутки может составить до 200 тысяч человек. Такие прогнозы в беседе с URA.RU дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Судя по европейским цифрам, заболеваемость в России будет такая же, как была в пик заражения „Омикроном“. Может дойти и до 200 тысяч случаев в сутки. Просто количество зарегистрированных заболевших зависит от уровня тестирования. Если массовая проверка возобновится, как было в феврале—марте, тогда мы эти цифры увидим», — объяснил Владимир Болибок. По словам доктора, если не будет возобновлено массовое тестирование на COVID-19, то в России будет зафиксирован рост больных ОРВИ. «Если массовое тестирование в стране не возобновится, то будет много диагнозов ОРВИ. И мы увидим рост этих подтвержденных случаев. А с диагнозом коронавирусной инфекции будет относительно мало пациентов. Европейцы так и говорят, что заболеваемость у них выше, чем показывает официальная статистика. Потому что люди болеют не тяжело, к врачам не обращаются, тестирование не проходят», — добавил Болибок. Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что последние версии субвариантов коронавируса в Россию могут завезти те, кто сейчас отдыхает в Турции. Все ограничения по COVID-19 в РФ были отменены 2 июля. Вернут их в случае ухудшения обстановки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

По количеству случаев заражения новая волна COVID-19 может повторить показатели февраля-марта. Пик заболеваемости в сутки может составить до 200 тысяч человек. Такие прогнозы в беседе с URA.RU дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Судя по европейским цифрам, заболеваемость в России будет такая же, как была в пик заражения „Омикроном“. Может дойти и до 200 тысяч случаев в сутки. Просто количество зарегистрированных заболевших зависит от уровня тестирования. Если массовая проверка возобновится, как было в феврале—марте, тогда мы эти цифры увидим», — объяснил Владимир Болибок. По словам доктора, если не будет возобновлено массовое тестирование на COVID-19, то в России будет зафиксирован рост больных ОРВИ. «Если массовое тестирование в стране не возобновится, то будет много диагнозов ОРВИ. И мы увидим рост этих подтвержденных случаев. А с диагнозом коронавирусной инфекции будет относительно мало пациентов. Европейцы так и говорят, что заболеваемость у них выше, чем показывает официальная статистика. Потому что люди болеют не тяжело, к врачам не обращаются, тестирование не проходят», — добавил Болибок. Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что последние версии субвариантов коронавируса в Россию могут завезти те, кто сейчас отдыхает в Турции. Все ограничения по COVID-19 в РФ были отменены 2 июля. Вернут их в случае ухудшения обстановки.