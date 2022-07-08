Врач испугался версий COVID, привозимых россиянами из отпусков

09 июля 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

Через две-три недели в Россию завезут новые версии COVID-19, считает вирусолог Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россияне, которые возвращаются из отпусков, могут завезти новые варианты коронавируса в страну. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов. «Новые штаммы в Россию преимущественно привозят курортники, которые сейчас в большом количестве находятся в Турции. Через две—три недели они начнут возвращаться с отдыха и привезут к нам последние версии субвариантов коронавируса. Хотя в небольшом количестве новые варианты к нам, судя по информации Роспотребнадзора, уже попали», — заявил Нетесов в интервью «Известиям». По его словам, в России позже появляются случаи заражения новыми субвариантами. Вирусолог назвал преждевременной отмену масочного режима в России. В России отменили все коронавирусные ограничения 2 июля. В ВОЗ допускают, что в России может начаться новая волна COVID-19. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU заявил, что Россию ждет две новые волны летом и осенью, передает «Ридус». Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов также не исключил, что в России может начаться новый подъем заболеваемости. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне, которые возвращаются из отпусков, могут завезти новые варианты коронавируса в страну. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов. «Новые штаммы в Россию преимущественно привозят курортники, которые сейчас в большом количестве находятся в Турции. Через две—три недели они начнут возвращаться с отдыха и привезут к нам последние версии субвариантов коронавируса. Хотя в небольшом количестве новые варианты к нам, судя по информации Роспотребнадзора, уже попали», — заявил Нетесов в интервью «Известиям». По его словам, в России позже появляются случаи заражения новыми субвариантами. Вирусолог назвал преждевременной отмену масочного режима в России. В России отменили все коронавирусные ограничения 2 июля. В ВОЗ допускают, что в России может начаться новая волна COVID-19. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU заявил, что Россию ждет две новые волны летом и осенью, передает «Ридус». Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов также не исключил, что в России может начаться новый подъем заболеваемости.