Вассерман разнес аргумент губернатора Куйвашева в споре о геях. «Не ему пенять мне»

09 июля 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Анатолий Вассерман ответил на приглашение Евгения Куйвашева приехать в Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы и участник «Своей игры» Анатолий Вассерман ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, ранее заступившемуся за Екатеринбург в споре о гомосексуалистах в городе. Он раскритиковал аргумент главы региона о том, что в области много многодетных семей, а значит, мало геев. «Количество ребятишек в уральских семьях совершенно никак не влияет на рост гомосексуальных связей в Екатеринбурге. Здесь следует заметить, что большинство местных многодетных семей являются приезжими из стран постсоветского пространства, расположенных южнее Свердловской области. И я бы не сказал, что их наличие мешает множиться — хоть и не размножаться — гомосексуальным союзам», — заявил Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей. Также он добавил, что Куйвашев — не первый, кто считает участников интеллектуальных игр просто эрудитами, и заверил губернатора, что это не так. Вассерман всю жизнь занимается сложным интеллектуальным трудом и даже консультировал многих глав региона. Депутат припомнил свердловскому губернатору программу «Школа Нобелевского резерва» для массового развития образования и способностей к размышлению. Программу начал экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин, а Куйвашев ее свернул. «Так что уж кому-кому, а не Куйвашеву пенять на то, что я, мол, думать не умею», — подметил парламентарий. От приезда в Екатеринбург Вассерман отказался, отметив, что бывал там не раз и многое видел. «Что же до намерений Куйвашева показать мне там что-то ранее мною невиданное, то такие предложения, как правило, оборачиваются „показом“ того, что вообще не стоило бы видеть», — добавил депутат. Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Губернатор Куйвашев в ответ пригласил Вассермана в город, рассказал про высокую статистику многодетных семей и отметил, что «эрудиция и ум — разные вещи». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Депутат Госдумы и участник «Своей игры» Анатолий Вассерман ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, ранее заступившемуся за Екатеринбург в споре о гомосексуалистах в городе. Он раскритиковал аргумент главы региона о том, что в области много многодетных семей, а значит, мало геев. «Количество ребятишек в уральских семьях совершенно никак не влияет на рост гомосексуальных связей в Екатеринбурге. Здесь следует заметить, что большинство местных многодетных семей являются приезжими из стран постсоветского пространства, расположенных южнее Свердловской области. И я бы не сказал, что их наличие мешает множиться — хоть и не размножаться — гомосексуальным союзам», — заявил Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей. Также он добавил, что Куйвашев — не первый, кто считает участников интеллектуальных игр просто эрудитами, и заверил губернатора, что это не так. Вассерман всю жизнь занимается сложным интеллектуальным трудом и даже консультировал многих глав региона. Депутат припомнил свердловскому губернатору программу «Школа Нобелевского резерва» для массового развития образования и способностей к размышлению. Программу начал экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин, а Куйвашев ее свернул. «Так что уж кому-кому, а не Куйвашеву пенять на то, что я, мол, думать не умею», — подметил парламентарий. От приезда в Екатеринбург Вассерман отказался, отметив, что бывал там не раз и многое видел. «Что же до намерений Куйвашева показать мне там что-то ранее мною невиданное, то такие предложения, как правило, оборачиваются „показом“ того, что вообще не стоило бы видеть», — добавил депутат. Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Губернатор Куйвашев в ответ пригласил Вассермана в город, рассказал про высокую статистику многодетных семей и отметил, что «эрудиция и ум — разные вещи».