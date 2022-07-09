Четыре уральских города вошли в топ-10 по скидкам на вторичку

09 июля 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

В городах Урала можно купить вторичку с существенной скидкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Пермь вошли в десятку крупных городов России, где продавцы вторичной недвижимости готовы предложить максимальную скидку. Средний уровень торга вырос до 5,8%. Такие данные следуют из исследования федеральной компании «Этажи». «Конкуренция среди собственников сейчас находится на пиковых значениях. Спрос активно восстанавливается, но при этом рост предложения на рынке вторичного жилья его существенно опережает. Собственники стали более лояльны к торгу. При срочной продаже дисконт доходит до 10—15%», — цитирует директора риелтерской компании Ильдара Хусаинова издание «Известия». По данным экспертов риелторской компании, первое место занимает Москва, где размер дисконта при продаже «вторички» в июне вырос дор 8,5%. На втором месте Казань, жители которого делали скидку в размере 6,6%. На третьем месте Казань, жители которой давали скидку в размер 6,5%. Четвертое место у Самары со средней скидкой 6,4%. Пятое место по уровню торга у Тюмени и Екатеринбурга, где он зафиксирован на уровне 6%. Далее следуют: Красноярск со средним дисконтом в 5,7%, Челябинск и Уфа с показателем 5,3%, Санкт-Петербург (4,9%), Омск (4,6%), Пермь и Нижний Новгород (4%). Тем временем, собственники квартир в небольших городах делают скидки, которые сопоставимы с уровнем Москвы. Например, в Новом Уренгое дисконт вырос до 11,6%, в Сургуте — до 8,5%, Тобольске — до 9%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Пермь вошли в десятку крупных городов России, где продавцы вторичной недвижимости готовы предложить максимальную скидку. Средний уровень торга вырос до 5,8%. Такие данные следуют из исследования федеральной компании «Этажи». «Конкуренция среди собственников сейчас находится на пиковых значениях. Спрос активно восстанавливается, но при этом рост предложения на рынке вторичного жилья его существенно опережает. Собственники стали более лояльны к торгу. При срочной продаже дисконт доходит до 10—15%», — цитирует директора риелтерской компании Ильдара Хусаинова издание «Известия». По данным экспертов риелторской компании, первое место занимает Москва, где размер дисконта при продаже «вторички» в июне вырос дор 8,5%. На втором месте Казань, жители которого делали скидку в размере 6,6%. На третьем месте Казань, жители которой давали скидку в размер 6,5%. Четвертое место у Самары со средней скидкой 6,4%. Пятое место по уровню торга у Тюмени и Екатеринбурга, где он зафиксирован на уровне 6%. Далее следуют: Красноярск со средним дисконтом в 5,7%, Челябинск и Уфа с показателем 5,3%, Санкт-Петербург (4,9%), Омск (4,6%), Пермь и Нижний Новгород (4%). Тем временем, собственники квартир в небольших городах делают скидки, которые сопоставимы с уровнем Москвы. Например, в Новом Уренгое дисконт вырос до 11,6%, в Сургуте — до 8,5%, Тобольске — до 9%.