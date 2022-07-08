Командир батальона из Челябинской области погиб на Украине

Майор был командиром танкового полка Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб майор Тархан Хордаев — командир батальона 80-го танкового полка, дислоцирующегося в Чебаркуле Челябинской области. Об этом сообщается на официальной странице администрации Моздокского района Республики Северная Осетия — Алания в соцсетях.

«2 июля в ходе специальной операции на Украине погиб майор Хордаев Тархан Русланович уроженец г. Моздока, командир 3-го танкового батальона 80-го танкового полка Челябинской области г. Чебаркуль. Тархан Русланович мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость», — указано на странице сообщества «Администрация Моздокского района» во «ВКонтакте».

В администрации выразили соболезнования родным и близким военного. Тархану Хордаеву 20 июля должно было исполниться 35 лет.

Ранее 80-му Краснознаменному танковому полку, дислоцированному в Чебаркуле, было присвоено звание гвардейского. В указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, сообщалось, что звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Спецоперацию на территории Украины Путин объявил 24 февраля. Как отметил глава государства, это ответ на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов. Территории Донбасса почти полностью перешли под контроль вооруженных сил Российской Федерации и народной милиции ЛНР и ДНР.

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