08 июля 2022

Командир батальона из Челябинской области погиб на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учение, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
Майор был командиром танкового полка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб майор Тархан Хордаев — командир батальона 80-го танкового полка, дислоцирующегося в Чебаркуле Челябинской области. Об этом сообщается на официальной странице администрации Моздокского района Республики Северная Осетия — Алания в соцсетях.

«2 июля в ходе специальной операции на Украине погиб майор Хордаев Тархан Русланович уроженец г. Моздока, командир 3-го танкового батальона 80-го танкового полка Челябинской области г. Чебаркуль. Тархан Русланович мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость», — указано на странице сообщества «Администрация Моздокского района» во «ВКонтакте».

В администрации выразили соболезнования родным и близким военного. Тархану Хордаеву 20 июля должно было исполниться 35 лет.

Ранее 80-му Краснознаменному танковому полку, дислоцированному в Чебаркуле, было присвоено звание гвардейского. В указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, сообщалось, что звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Спецоперацию на территории Украины Путин объявил 24 февраля. Как отметил глава государства, это ответ на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов. Территории Донбасса почти полностью перешли под контроль вооруженных сил Российской Федерации и народной милиции ЛНР и ДНР.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб майор Тархан Хордаев — командир батальона 80-го танкового полка, дислоцирующегося в Чебаркуле Челябинской области. Об этом сообщается на официальной странице администрации Моздокского района Республики Северная Осетия — Алания в соцсетях. «2 июля в ходе специальной операции на Украине погиб майор Хордаев Тархан Русланович уроженец г. Моздока, командир 3-го танкового батальона 80-го танкового полка Челябинской области г. Чебаркуль. Тархан Русланович мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость», — указано на странице сообщества «Администрация Моздокского района» во «ВКонтакте». В администрации выразили соболезнования родным и близким военного. Тархану Хордаеву 20 июля должно было исполниться 35 лет. Ранее 80-му Краснознаменному танковому полку, дислоцированному в Чебаркуле, было присвоено звание гвардейского. В указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, сообщалось, что звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Спецоперацию на территории Украины Путин объявил 24 февраля. Как отметил глава государства, это ответ на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов. Территории Донбасса почти полностью перешли под контроль вооруженных сил Российской Федерации и народной милиции ЛНР и ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...